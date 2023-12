Jovem leiloa a própria virgindade e lances chegam a R$ 6 milhões

Laura, uma jovem britânica de 20 anos, está leiloando sua virgindade para ajudar sua mãe com deficiência e financiar seus estudos universitários. O anúncio ousado foi feito no Cinderella Escorts, um site alemão que conecta clientes a profissionais do sexo. Políticos e figuras públicas demonstraram interesse, com lances de até 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 6,2 milhões.

Laura relatou ao Daily Star que a iniciativa ganhou proporções inesperadas, chamando a atenção de membros da elite e celebridades em Londres. O destaque vai para um "político misterioso" que lidera as ofertas até o momento. A jovem, que já se encontrou com o misterioso comprador, assegura estar tranquila com sua decisão. "Estou tranquila com a minha decisão. Acho que toda mulher deveria ter o direito de decidir o que quer fazer com o seu próprio corpo sem enfrentar julgamentos", disse.

"Estou na universidade no momento e acredito que o dinheiro realmente me ajudaria a focar nos estudos", acrescentou Laura. Além disso, a jovem planeja usar o dinheiro arrecadado para "abrir o próprio negócio".

O anúncio do leilão traz detalhes precisos, incluindo a verificação da virgindade por um médico. O comprador tem a opção de trazer seu próprio profissional de saúde para a reunião ou realizar a verificação na Alemanha, um dia antes, de acordo com as regras estabelecidas pelo Cinderella Escorts.

"Laura gostaria de vender sua virgindade através de acompanhantes Cinderella. A linda garota britânica tem 20 anos. Um médico verificou sua virgindade. Para ter certeza de que ela é realmente virgem, o comprador pode trazer um médico para a reunião ou visitar um médico na Alemanha um dia antes", diz o anúncio.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)