Conhecido como homem do pênis biônico, Andrew Wardle, terminou recentemente o relacionamento Febra Fabian, de 33 anos. Os dois mantiveram um relacionamento de quase cinco anos e precisou esperar quase três meses para fazerem sexo após a cirurgia de colocação da prótese.

Andrew Wardle nasceu com extrofia da bexiga, que é uma condição que o deixou sem pênis. O homem tinha apenas um testículo e com a bexiga fora do corpo. Andrew enfrentou uma série de procedimentos cirúrgicos ao longo de vida para criar uma abertura artificial - conhecida como estoma no sistema urinário. Após criação do tubo na bexiga, com atenção para prevenir problemas renais, Andrew finalmente recebeu um implante de membro mecânico avaliado em R$ 312 mil, em 2018.

Aos 45 anos, Andrew experimentou a primeira experiência sexual com a namorada, Febra Fabian. No entanto, para a realização desse marco, ele teve que aguardar seis semanas após a cirurgia para finalmente perder sua virgindade. O casal tinha planos de ter filhos, mas, Andrew e Febra se separaram, com Febra retornando a Budapeste, na Hungria, de onde havia emigrado para o Reino Unido.

Uma fonte relatou: "Febra voltou a Budapeste para visitar um parente doente, e eles terminaram." A fonte também acrescentou: "Andrew não teve envolvimento com mais ninguém. Atualmente, ele precisa continuar com alguns procedimentos médicos". Embora o dispositivo mecânico permita a Andrew, hoje com 50 anos, sentir algum prazer sexual, ele está priorizando principalmente a saúde.