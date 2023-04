Modelo expulsa do supermercado se autodeclara a “última virgem do OnlyFans"

Kerolay Chaves, de 21 anos, viralizou nas redes sociais recentemente após relatar ter sido expulsa do supermercado no último final de semana (21). No Instagram, a jovem compartilhou uma publicação onde posava de short jeans e uma camisa branca no local.

“Algumas pessoas olharam com preconceito, outras me xingaram e, por fim, fui expulsa do local. Vocês acreditam?”, escreveu na legenda da foto.

Com mais de 2,2 milhões de seguidores, essa não foi a primeira vez que a moça chamou atenção na web. Anteriormente, ela se autodeclarou como “a última virgem do Onlyfans”. Segundo o portal britânico Daily Star, a jovem teria passado por uma himenoplastia (cirurgia plástica de reconstrução do hímen) para atender o pedido dos fãs.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)