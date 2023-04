Cantora Yasmin Santos revela em rede social que sofreu um assalto: 'Puxaram meu cabelo'

A cantora Yasmin Santos e a namorada Ana Sprot sofreram um assalto na terça-feira, 25, quando voltavam da igreja, na porta de sua casa. Ontem, 26, por meio da sua conta oficial no Instagram, a cantora utilizou os stories para relatar o que passou e mostrou imagens de câmeras na rua de onde reside.

O casal de namoradas e um senhor que trabalha em sua rua foram surpreendidos por quatro homens armados, em duas motos. Eles colocaram a arma no seu rosto, puxaram o seu cabelo e deram um soco em seu braço. “Fala, galerinha, tudo bem!? Estou de volta! Ontem, chegando da igreja, fui abordada por quatro indivíduos (armados) na porta de casa. Eu estou bem, levaram apenas o meu celular e foi um livramento gigantesco de Deus. Mais tarde venho aqui explicar pra vocês e mostrar o vídeo do acontecido. Mas aos fãs, familiares e amigos. Estou bem. Fiquem tranquilos”, dizia a legenda da foto postada no Instagram.

Em seguida, nos vídeos, Yasmin detalhou. “Fala galerinha, boa noite pra todo mundo. Vim aqui pra contar pra vocês, mais ou menos, o que aconteceu ontem. E deixar aí o alerta, né, pra todo mundo. Bom, seguinte, ontem, eu e a Ana saímos de casa por volta das 14h da tarde pra resolver umas coisas, resolvemos, de lá mesmo nós fomos pra igreja e voltando da igreja, chegando em casa, na hora em que fui guardar o carro, estacionei e quando eu saí já tinham quatro caras armados em duas motos. Abordaram a mim e o senhorzinho que trabalha lá na na rua, na guarita. Levaram a carteira dele, levaram meu celular, puxaram meu cabelo, me deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram arma na minha cabeça”, relembrou.

“Foi desesperador, algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus, foi só o celular. Inclusive já comprei outro, estou tentando recuperar meu WhatsApp. Enfim, fica o trauma aí, né? Pra dormir foi bem complicado essa noite, muita crise de ansiedade. Mas o que importa é que está tudo bem. Eu estou bem”, complementou a cantora sertaneja.

O stories da cantora ainda está disponível - o conteúdo fica disponível 24h - e até o momento é possível assistir. Confira:

[instagrAM=CqQruijLtV2]