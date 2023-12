Thais Fersoza relembra namoro com Bruno Gagliasso na adolescência: 'Tão apaixonadinhos'

A atriz Thais Fersoza relembrou, em entrevista ao podcast "Quem Pod, Pod", o namoro que teve com o ator Bruno Gagliasso, marido de Giovanna Ewbank, no final da década de 1990. Na época, ela tinha 15 anos e ele, 17.

"Lembro um dia que eu estava sentada passando cena e ele falou assim: 'Tudo bem? Sei que você faz aniversário 13 de abril, né?' Eu falei: 'faço, por quê?' Ele falou: 'também faço' e eu 'mentira'. Aí achei que ele estava fazendo graça, mas ele foi lá, pegou o documento e mostrou 13 de abril", contou Thais.

O namoro começou logo depois desse encontro, quando os dois participaram de Malhação. "Foi aí que a gente começou a conversar, essa coisa de ariano… Era bonitinho, a gente fazia as capas das revistas, era uma coisa, tipo, bonitinho, são adolescentes que se respeitam, uma coisa lúdica, tipo tão jovens e tão apaixonadinhos".

Thais contou que o namoro foi breve, pois Bruno foi para a Argentina gravar a novela "Chiquititas". "A gente namorou um ano, eu fiz Esplendor e aí ele viajou para fazer Chiquititas, e aí a gente acabou o namoro", explicou.

A atriz visitou o ex-namorado na Argentina, mas o relacionamento já não era o mesmo. "Eu fiquei hospedada na casa da Sthefany [Brito]. Não ficava na casa do Bruno, que nesta época já morava sozinho e tinha 18 anos. Acho que quando voltei da Argentina, foi afastando. A gente se falava muito, ele deixava horas de música na secretária eletrônica. Foi se desfazendo", disse Thais.

Apesar do término, a atriz guarda boas lembranças do namoro. "Foi um namorinho, muito namorinho, meu primeiro namoro. Minha mãe me levava para eu encontrar com ele. A gente já trabalhava muito, tenho a recordação de ser uma coisa muito fofinha, mas essa coisa da relação não tenho muita lembrança", concluiu.

Atualmente, Thais Fersoza é casada com o cantor Michel Teló, com quem tem dois filhos. Bruno Gagliasso é casado com a apresentadora Giovanna Ewbank, com quem tem três filhos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)