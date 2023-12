Giovanna Ewbank fala sobre tamanho de pênis de Bruno Gagliasso: 'Não posso mentir'

No 'Quem Pode, Pod', Giovanna Ewbank contou alguns detalhes dos membros do seu marido, Bruno Gagliasso. Ela acabou sugerindo, em conversa com Fernanda Paes Leme e Sheron Menezzes, que o ator é dotado nas partes íntimas. Em determinado momento, a atriz convidada falou sobre o marido, Saulo Bernard e contou que ao conhecer o amado, ela se incomodou com o "excesso de dentes" dele.

Giovanna, então, disse que no começo de seu relacionamento com Gagliasso o tamanho pequeno da mão do ator a incomodava, e ela precisou levar esse detalhe para a terapia: "Eu tô há 14 anos com o Bruno. Sabe o que me incomodava no início que eu lavei até para terapia? O tamanho da mão dele, muito pequena. A minha mão é maior que a dele, aí a gente pegava assim [gesto de mãos dadas]... Não tem o que fazer, mas a mão me incomodava".

Após a revelação, Fernanda Paes Leme questionou o mito que "falam que tamanho da mão de homem tem a ver com o tamanho do membro", ou seja, com o comprimento do pênis. Mas Giovanna Ewbank discordou: "Não confere. Zero... Aliás, oh, não vou fazer propaganda, mas não posso mentir [é grande]".

Sheron Menezzes também afirmou que não concorda com isso e ressaltou que tamanho de pênis é algo particular: "Tamanho de peru não discute porque cada um sabe o tamanho que lhe cabe. A gente não discute, o que é bom para um, não é bom para outro".