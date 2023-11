Giovanna Ewbank fala sobre perdoar traição de Bruno Gagliasso: ‘Fomos sábios’

Giovanna Ewbank falou abertamente sobre a antiga traição de Bruno Gagliasso, em 2012, na série ‘Angélica 50 & Tanto’, produzida pelo GNT. Durante o bate-papo com Ivete Sangalo e Angélica, a apresentadora explicou o verdadeiro motivo para ter perdoado o marido durante os primeiros anos de casamento.

"Eu tinha feito três anos de casamento. Nós éramos muito novos. Casei com 22, ele com 26, e aí teve aquela coisa que todo mundo soube, da traição e tal, e a gente tendo que entender o que a gente queria sem ter que pensar no que os outros estavam pensando ou o que iam dizer se a gente voltasse ou não", disse Ewbank.

Na época, o casal ficou separado durante 2 meses. Segundo a modelo, ambos eram muitos jovens e decidiram continuar com a parceria, apesar dos erros. “Fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha", declarou.

Ivete Sangalo concordou com Ewbank e acrescentou que os desafios de um relacionamento não devem sempre serem compartilhados. "Ninguém sabe o que levou aquilo. E a liberdade de dizer se você está com uma pessoa ou não, não é de domínio público", afirmou a cantora.

"Se é um homem que trai, tudo bem. Se é uma mulher, piranha, puta. Isso é uma outra coisa que a gente tem que lidar e na imprensa", refletiu Angelica. Atualmente, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de três filhos, Titi, de 9 anos, Bless, de 8 e Zyan, de 2 anos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)