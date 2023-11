Saiba quem é a atriz apontada como convidada em festa de Neymar que deu um toco no jogador

Neymar teve seu nome mais uma vez envolvido em polêmicas. O jogador teria dado uma festa em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, no último domingo, 26. Na ocasião, o atleta teria tomado um toco da atriz Nathalia Morais, que era uma das convidadas no local.

Quem é Nathalia Morais?

A moça, de 22 anos, é influenciadora e atriz, atuando em papéis nas séries "Arcanjo Renegado" e "Veronika", do Globoplay. Ela interpretou as personagens Anita e Brenda, respectivamente. Em seu Instagram, a jovem acumula mais de 100 mil seguidores. Por lá, costuma compartilhar momentos de passeio em praias do Rio e em Angra dos Reis. Em alguns stories e vídeos que ela publicou recentemente na região, o teto de uma área externa da casa chamou atenção por ser bem parecido com o da mansão do jogador.