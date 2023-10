Neymar terá ano com menor número de jogos da carreira; confira a tabela dos últimos anos

O jogador Neymar terminará o ano 2023 com o menor número de jogos em toda a carreira: 17, incluindo compromissos por clube e seleção brasileira. Devido à lesão sofrida durante a partida Brasil x Uruguai na última terça-feira (19), onde obteve uma ruptura de ligamento do joelho esquerdo, o craque terá que ficar afastado dos gramados por no mínimo seis meses.

A marca de 17 jogos, inclusive, é inferior ao primeiro ano de Neymar como jogador profissional. Em 2009, ele disputou 51 partidas pelo Santos e seleção sub-17 (Mundial da categoria).

Um levantamento feito pelo Seleção SporTV mostrou que o futebolista não consegue disputar mais que 55 jogos desde 2017, ano em que chegou ao Paris Saint-Germain. Do início daquele ano até hoje, Neymar sofreu 21 lesões.

Segundo outro levantamento do Seleção, desde 2019 Neymar tem disputado bem menos jogos do que Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Em números mais exatos, 36,4% a menos do que a média dos três.

Messi: 259 jogos, entre compromissos pela seleção da Argentina, pelo Barcelona, Paris Saint-Germain e agora Inter Miami;

Mbappé: 251 partidas, pelo Paris Saint-Germain e França;

Cristiano Ronaldo: 249 disputas, entre seleção de Portugal, Juventus, Manchester United e Al-Nassr;

Neymar: 161 jogos, pela seleção brasileira, Paris Saint-Germain e o mais recente Al-Hilal.

