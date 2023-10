Veja a quantidade de lesões de Neymar desde que chegou ao futebol europeu

Como informado pela equipe de O Liberal, o atacante Neymar passará por cirurgia no joelho esquerdo. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco. Apesar de ser a primeira contusão no joelho, esta não é a primeira vez que o craque se machuca, como mostra um levantamento do GE.

Desde que chegou ao futebol europeu, Neymar já teve que lidar com 31 lesões. A última aconteceu durante o jogo contra o Uruguai, no Estádio Centenário, quando Neymar sofreu uma torção no joelho no final do primeiro tempo e foi substituído aos 48 minutos. Ele deixou o campo de maca, visivelmente emocionado.