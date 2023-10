Após derrota para Uruguai, lesão de Neymar é preocupação nos bastidores da Seleção Brasileira

A lesão que Neymar sofreu ainda no primeiro tempo da partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi motivo de grande preocupação no vestiário do estádio Centenário, em Montevidéu, e as primeiras avaliações médicas não foram nada animadoras.

Segundo as avaliações dos médicos da Seleção Brasileira, a lesão tem sinal de alta gravidade e necessidade de cirurgia. Ainda assim, o médico Rodrigo Lasmar prefere esperar por exames de imagem que devem ser realizados no jogador nesta quarta-feira (18), em São Paulo.

O problema é inicialmente tratado como uma entorse no joelho, no entanto, o que causa a grande preocupação é o fato de Neymar não conseguir colocar o pé no chão, sentindo muitas dores. O jogador deixou o Estádio com a perna imobilizada e utilizando muletas.

Neymar ficou abatido, por nunca ter sofrido lesões no joelho, o jogador teme ter que ficar mais de seis meses afastado dos gramados, tempo máximo que já passou de ‘molho’ por conta de lesões. Além de afetar o camisa 10, a lesão também afetou os outros jogadores brasileiros, que ficaram bem abalados.

A lesão já afetou até mesmo o calendário pessoal do jogador, que voltaria para a Arábia Saudita para atuar com sua equipe, o Al-Hilal, no jogo contra o Al Khaleej, pelo Campeonato Saudita. Por enquanto, Neymar permanece em solo brasileiro para a realização dos exames, ainda não se sabe se a cirurgia ou outro tratamento será realizado no Brasil, ou na Arábia Saudita.