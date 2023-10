Seleção Brasileira perde para o Uruguai e cai invencibilidade de oito anos nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 0 pelo Uruguai, na noite desta terça-feira (17), no Estádio Centenário. Os gols foram marcados por Darwin Núñez e Nicolas de la Cruz. Com o resultado, o Brasil perdeu a invencibilidade de oito anos sem derrota nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O último revés havia sido em 2015, para o Chile por 2 a 0.

VEJA MAIS

A partida

Uruguai e Brasil fizeram um primeiro tempo de forte marcação dos dois lados, muitas trocas de passes mas com a bola passando longe das áreas. A primeira e única finalização da etapa inicial saiu apenas aos 41 minutos, e foi suficiente para os uruguaios abrirem o placar, com Darwin Núñez completando de cabeça cruzamento de Maxi Araújo.

Provável lesão grave

O atacante Neymar, da Seleção Brasileira, deixou o campo em lágrimas já no fim do primeiro tempo. O jogador, de 31 anos, foi substituído após cair com dores no joelho. Imagens aproximadas da lesão, feitas pela TV Globo, mostraram o momento em que o jogador sentiu o joelho esquerdo e caiu em campo já desesperado. Segundo informações inicias, a tendência é de uma contusão séria.

Segundo tempo

O segundo tempo viu a mesma versão da Seleção Brasileira. Time com troca passes e praticamente nenhum lance de perigo. A opção de Fernando Diniz em juntar os jogadores pelo lado esquerdo - Neymar (depois Richarlison), Vinícius Júnior e Rodrygo -, como contra a Venezuela, não funcionou.

Gol deles

Aos 31 minutos de jogo, Darwin Núñez recebeu na área o arremesso de lateral, venceu a disputa com Casemiro e Gabriel Magalhães junto à linha de fundo e conseguiu cruzar para de la Cruz bater para o gol na pequena área. Foi o segundo do Uruguai, que fechou a conta.

Agenda

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 16 de novembro, às 21h, contra a Colômbia, no Estádio Metropolitano. Já no dia 21 de novembro, às 21h30, o Brasil encara a Argentina, no principal clássico do continente. O duelo ocorre no Estádio Maracanã.