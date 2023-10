Brasil tem a maior 'seca' de gols de centroavante dos últimos seis anos; veja

Em 2023, a seleção brasileira tem visto gols de zagueiros, volantes, meias e pontas, mas surpreendentemente, ainda não conseguiu marcar com os jogadores cuja principal responsabilidade é balançar as redes: os centroavantes.

O último gol do Brasil anotado por um centroavante, independentemente do número na camisa, ocorreu nas oitavas de final da Copa do Mundo, quando Richarlison marcou na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Desde então, a seleção jogou sete partidas, sendo seis neste ano, sem que um centroavante tenha marcado.

Este é o maior período sem gols dos centroavantes da Seleção desde 2017, quando passaram em branco durante oito jogos, entre amistosos e Eliminatórias. Ao longo de 2023, diversos jogadores foram testados na posição de centroavante, incluindo Richarlison, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rony, Yuri Alberto e Vitor Roque.

O Brasil volta a campo na terça-feira, contra o Uruguai, às 21h (de Brasília), em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias.

Nos três primeiros jogos sob o comando de Fernando Diniz, Richarlison foi bancado na titularidade e até marcou contra o Peru, mas o gol foi anulado. Nas últimas duas partidas, foram os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães que balançaram as redes.

"Isso passa com todos os atacantes. Ficar um tempinho sem fazer gol é ruim, mas acaba sendo uma distorção. Os zagueiros fizeram gol em bola parada, mas a gente teve chance e não marcou. É trabalhar para os gols voltarem a sair, e os atacantes marcarem. Tivemos chances para fazer gols. Dá ansiedade, isso acaba atrapalhando", reconheceu o atacante Rodrygo.

No treino do último sábado, Fernando Diniz teve uma conversa particular com Gabriel Jesus, porém, não revelou aos jornalistas se fará alguma mudança na formação do ataque. Antes do empate com a Venezuela, o técnico defendeu Richarlison publicamente.

"Se o Richarlison tivesse feito um gol em cada partida, a gente ia estar falando que ele jogou super bem. Ele não fez os gols, mas jogou muito bem, tanto na parte técnica quanto tática".