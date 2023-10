Richarlison prioriza saúde mental, inicia terapia e desabafa: 'Momento turbulento superado'

O atacante Richarlison, destaque no Tottenham e na seleção nacional, optou por cuidar da saúde mental. Após abrir o coração sobre desafios enfrentados fora dos gramados, o jogador passou a realizar sessões de psicoterapia, visando seu bem-estar emocional.

VEJA MAIS

Além do acompanhamento profissional, o atleta de 26 anos recebeu um caloroso apoio de amigos, familiares e colegas de equipe, todos preocupados com sua saúde e equilíbrio emocional.

Na seleção, o técnico Fernando Diniz demonstrou confiança no desempenho de Richarlison, salientando a contribuição além dos gols:

"O Richarlison jogou mal? A gente não para para pensar. Ele teve chances, mas a bola não entrou. Ele não jogou mal em nenhum dos dois jogos. Ele jogou bem. Contribuiu na marcação, acertou a maioria das paredes e tabelas, mas não teve a felicidade de fazer gol. Ele teve participações que justificam a convocação. No Tottenham ele também está melhorando", destacou o treinador.

Pessoas próximas ao jogador afirmam que a fase mais complicada já ficou para trás. Em 2022, Richarlison encerrou a parceria com Renato Velasco, o empresário de longa data. Logo em seguida, enfrentou o impacto emocional da derrota para a Croácia na Copa do Mundo, bem como a escassez de gols no Tottenham.

"Vivi um período turbulento nos últimos cinco meses fora de campo. Agora, as coisas estão se acertando em casa. Pessoas que estavam interessadas apenas no meu dinheiro se afastaram de mim. Agora, as coisas vão começar a fluir. Tenho certeza de que vou ter uma boa sequência no Tottenham e fazer as coisas acontecerem novamente", compartilhou Richarlison após a última partida da Seleção, em setembro, com vitória por 1 a 0 sobre o Peru.

Richarlison disputa a titularidade da Seleção com Gabriel Jesus (Vitor Silva/CBF)

Na partida seguinte ao seu desabafo, o atacante marcou um gol e deu uma assistência na vitória sobre o Sheffield United. Richarlison tem sido peça fundamental nos compromissos do Tottenham nesta temporada, frequentemente atuando como titular após a saída de Harry Kane, transferido para o Bayern de Munique.

Agora, o objetivo de Richarlison é recuperar a melhor forma também pela seleção brasileira. Aqueles que o conhecem destacam a grande importância que ele atribui à camisa amarela. No entanto, o atacante não balança as redes desde as oitavas de final da Copa, contra a Coreia do Sul. No confronto contra o Peru no mês passado, ele chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.

"É incrível estar aqui na Seleção, estou em um estado onde nunca estive antes. Vamos aproveitar a alegria da galera, sentir o clima. É um momento especial para nós", afirmou Richarlison, ao chegar em Cuiabá.

Qual o próximo jogo do Brasil?

O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal. Em seguida, na terça-feira (17), enfrenta o Uruguai, em Montevidéu, no mesmo horário.