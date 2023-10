É oficial! Tite acerta com o Flamengo e já tem data para o início dos trabalhos; confira

O Flamengo oficializou, nesta segunda-feira (9), o acerto com o técnico Tite até dezembro de 2024. A novela, que se estendeu por várias semanas e contou com uma negativa do treinador ao Corinthians, chegou dessa forma ao fim. De acordo com a equipe carioca, Tite inicia os trabalhos já na terça-feira (10), no Rio de Janeiro (RJ).

O Fla não confirmou quando será a estreia de Tite, mas a tendência é que seja já na quinta-feira (19), às 19h, contra o Cruzeiro, no Estádio Mineirão, em Minas Gerais. Neste momento, o Flamengo segue apenas com o Campeonato Brasileiro, onde tem chances remotas de título - e briga para manter a vaga na Copa Libertadores da América de 2024.