Por que Tite recusou o Corinthians e aceitou o Flamengo em 2023; veja os detalhes

O técnico Tite aceitou comandar o Flamengo em um projeto visando a temporada de 2024, mas assumindo imediatamente o clube. O Corinthians também tentou levar o ex-comandante da Seleção Brasileira, por mais de uma vez, mas não conseguiu.

Uma das principais razões de Tite optar pelo Flamengo em vez do Corinthians foi a circunstância em que os convites ocorreram. O técnico já havia sido procurado pelos paulistas no início do ano, mas estava focado em uma última cartada para tentar trabalhar na Europa.

VEJA MAIS

O Flamengo elegeu Tite para um projeto até o fim de 2024 e prometeu estabilidade para o treinador desenvolver o trabalho de uma temporada, com reformulação do elenco e disputa pelos principais títulos.

No Corinthians, o cenário seria muito mais conturbado para o treinador tanto por conta das novas eleições, como financeiro, uma vez que as contas corinthianas estão um tanto comprometidas.

Diante da demora de um retorno, o clube não teve a mesma paciência e elegeu Mano Menezes para o lugar de Vanderlei Luxemburgo. O treinador será o responsável pela reformulação que se aproxima para 2024, e assinou até o fim do ano que vem após o último trabalho, no Internacional.

Em nenhum momento Tite condicionou sua vinda a não estar na beira do campo contra o Corinthians. Desejava apenas tratar da negociação com calma, e ter tempo para se ambientar ao novo clube antes da estreia.

O Flamengo tenta engatar a segunda vitória seguida após o vice da Copa do Brasil para encostar nos líderes. Hoje, distância para o Botafogo é de nove pontos, mas o rubro-negro está na quinta posição e precisa se firmar antes no G-4.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo digital