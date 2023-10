Flamengo mantém negociação firme com Tite e aguarda desfecho positivo nos próximos dias

Em uma extensa rodada de negociações, o Flamengo mantém otimismo na possibilidade de contar com Tite e equipe técnica já a partir da próxima semana. O interesse mútuo é evidente, porém, alguns ajustes ainda são necessários, abrangendo aspectos financeiros e até mesmo as considerações pessoais do treinador.

VEJA MAIS

Tite tem sido atencioso em relação ao joelho direito, carregando sequelas da época como atleta. Após encerrar a carreira aos 28 anos, em decorrência de diversas cirurgias, o vice-campeão brasileiro de 1986 expressa a intenção de se submeter a uma nova intervenção, visando melhor qualidade de vida e uma contribuição efetiva na rotina como treinador.

A perspectiva de uma cirurgia, entretanto, não figura como um empecilho para o acordo, segundo ambas as partes envolvidas na negociação. De acordo com o site "365 Scores", Tite planeja o procedimento em colaboração com Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e antigo colega de seleção brasileira durante duas Copas do Mundo.

Tratativas adiantadas e valores envolvidos

As negociações ganharam impulso na última segunda-feira (02), quando Tite informou ao Rubro-Negro a disposição de trabalhar ainda este ano. Esse era o principal ponto de discussão, visto que a ideia inicial do treinador era o retorno apenas em 2024. Com esse "sinal verde" para 2023, as conversas continuam. Na quarta-feira passada (27), o clube apresentou a primeira oferta a Tite.

A documentação inclui o projeto esportivo proposto pelo Flamengo, estabelecendo os termos salariais para a comissão técnica, bem como bonificações por conquistas. O entrave atual reside no aspecto salarial, com ambas as partes buscando um ponto de equilíbrio.

O Flamengo alinha os valores com os pagos a outras comissões técnicas estrangeiras recentes no clube. Tite, sendo um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro, se enquadra na faixa salarial dos maiores vencimentos oferecidos pelo Rubro-Negro nos últimos anos.

Consciente da complexidade envolvida em contratos desse porte, o Flamengo encara as discussões financeiras como parte natural do processo. Apesar do desejo de ter Tite no Ninho do Urubu já na próxima segunda-feira de Data Fifa (09), o clube mantém a serenidade nas tratativas.

A primeira proposta foi enviada a Gilmar Veloz, empresário e único representante de Tite. Agora, o clube aguarda resposta para finalizar a contratação ou analisar uma possível contraproposta.

Tite animado com futuro no Flamengo

O projeto esportivo apresentado animou Tite, que vê na oportunidade de comandar o Flamengo um potencial impulso para o ano de 2024. O treinador entende que o Fla dá a ele a boa perspectiva de voltar a levantar uma taça em um curto período de tempo e o apoio da família foi fundamental na decisão de antecipar o retorno ao trabalho.

Em caso de sucesso, Tite trará consigo a mesma equipe técnica que o acompanhou na seleção brasileira, com Matheus Bacchi, César Sampaio, Cléber Xavier e Fábio Mahseredjian.

Os primeiros contatos com Tite foram intermediados. Desde o início, a Data Fifa foi considerada o momento ideal para iniciar o trabalho. A pausa, que inicia em 9 de outubro, proporcionará ao treinador a oportunidade de conhecer o elenco, implementar métodos e organizar a estreia de forma eficaz.

Outras propostas

A negociação com o Flamengo foi tratada com prudência devido a necessidade de encerrar conversas com clubes estrangeiros. Desde a saída da seleção brasileira, o treinador atraiu interesse de equipes fora do Brasil, incluindo o Orlando City, que demonstrou forte interesse nas últimas semanas. Também houve sondagem do Al-Hilal, mas o clube saudita optou por Jorge Jesus após mudanças em sua gestão.