Tite aceita proposta do Flamengo e clube prepara detalhes para o anúncio; saiba mais

Colocando fim a novela que já dura algumas semanas, o técnico Tite aceitou assumir o comando do Flamengo e deve começar o trabalho ainda neste mês de outubro. O anúncio do novo treinador deve ocorrer assim que as partes terminarem de acertar as minúcias do contrato, que deve ir até dezembro de 2024 quando encerra o mandato do presidente Rodolfo Landim.

Com apoio da família, o gaúcho está animado para assumir o Flamengo agora e entendeu que assim pode potencializar o ano de 2024 do time. Para isto, o técnico contará com a ajuda da comissão técnica que já o acompanhou na Seleção Brasileira, como o seu filho e analista Matheus Bacchi, os auxiliares César Sampaio e Cléber Xavier, e o preparador físico Fábio Mahseredjian, que já trabalhou no Flamengo em 2003.

Tite deve iniciar o trabalho na equipe rubro-negra no período da Data Fifa, que começa na próxima segunda-feira (9). O treinador vê o momento de paralisação como uma boa oportunidade de conhecer os jogadores e implementar seus métodos

O jogo contra o Corinthians, no próximo sábado (7), não deve atrapalhar o começo imediato de Tite. O técnico de 62 anos, quer um tempo maior para preparar a equipe para as próximas rodadas, e não assumir a poucos dias do duelo contra o rival paulista.