Após recusa de Tite, Corinthians anuncia Mano Menezes como novo treinador

Um dia após a demissão de Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians anunciou nesta quinta-feira (28) a contratação de Mano Menezes como novo treinador. O contrato com o ex-treinador da Seleção Brasileira terá uma duração até o final de 2025.

A estreia de Mano Menezes à frente do Timão está marcada para o próximo sábado (30), no clássico contra o São Paulo, que acontecerá no Estádio do Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O treinador iniciará seu trabalho imediatamente, conduzindo sua primeira sessão de treinamento ainda nesta quarta, no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

Além do treinador principal, o Corinthians também anunciou a chegada do auxiliar Sidnei Lobo para reforçar a comissão técnica.

Mano Menezes retorna ao Corinthians para sua terceira passagem pelo clube. Sua primeira chegada ocorreu em 2008, quando liderou a equipe na Série B e, no ano seguinte, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil antes de sair em 2010 para assumir a seleção brasileira. Em 2014, ele retornou ao clube para reconstruir o elenco, contribuindo para o título brasileiro no ano seguinte, com Tite assumindo o comando posteriormente.

No histórico de Mano Menezes no comando do Corinthians, ele é o terceiro técnico com mais jogos, registrando 248 partidas, ficando atrás apenas de Oswaldo Brandão (435) e Tite (378). Sua carreira no clube apresenta um balanço de 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas, alcançando um sólido aproveitamento de 63%.

O último clube em que Mano Menezes trabalhou foi o Internacional, de onde foi demitido em meados de julho. Durante sua passagem em 2022, levou o time gaúcho à posição de vice-campeão brasileiro. No início deste ano, comandou o clube em uma campanha invicta na fase de grupos da Copa Libertadores, mas sua saída ocorreu após uma sequência de três jogos sem vitória, resultando em um aproveitamento de 60% em 81 partidas.

Mano Menezes assume o comando do Corinthians após uma série de mudanças no comando técnico do clube nesta temporada. O time começou o ano com Fernando Lázaro, teve Cuca por dois jogos e contou com Danilo como interino antes da chegada de Vanderlei Luxemburgo.

Vale ressaltar que antes de fechar contrato com Mano Menezes, o Corinthians tentou contatar Tite em várias ocasiões em 2023. Entretanto, o técnico deixou claro que só consideraria um retorno ao trabalho em 2024. Recentemente, o clube foi informado de que Tite estaria encaminhando um acordo com o Flamengo.