Corinthians divulga fotos do terceiro uniforme; camisa é inspirada no movimento 'Diretas Já'

O Corinthians e a Nike lançaram o terceiro uniforme da temporada 2023 nesta quarta-feira (20), em suas redes sociais. Com detalhes em preto e a camisa amarela, a nova vestimenta do Timão homenageia a "Democracia Corinthiana", liderado pelos jogadores Sócrates, Wladimir, Casagrande e Zenon, e ao "Diretas Já", ambos movimentos ocorridos em 1980.

O manto novo do time paulista será estreado na próxima sexta-feira (22), na partida contra o Botafogo, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. No site oficial a partir desta quarta, o novo uniforme é vendido nos valores de R$ 299 na versão torcedor, R$ 699 na de jogador e R$ 249 no modelo infantil.

Na parte de trás da gola, há detalhes que fazem referência ao Vale do Anhangabaú, região localizada no centro de São Paulo, onde também foi realizado o ensaio oficial para divulgação do uniforme neste mês.

Corinthians e o Vale do Anhangabaú

Nos anos 80, o espaço ficou marcado pelo movimento histórico "Diretas já", que contou com a participação de grandes nomes do time, que vestiram camisas na cor amarela e pediam a aprovação da Emenda Constitucional 05/1983, de autoria do deputado federal Dante de Oliveira, que pedia a realização de eleições presidenciais diretas.

