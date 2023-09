CBF reconhece erro de árbitro em não marcar pênalti para o Grêmio em partida contra Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta terça-feira (19), os áudios das comunicações do VAR durante o polêmico lance que ocorreu na partida entre Corinthians e Grêmio nos acréscimos do empate de 4 a 4 no jogo realizado na segunda-feira (18), pela 15ª rodada do Brasileirão. O lance em questão envolveu um pedido de pênalti feito pelos jogadores do Grêmio após a bola tocar no braço do atacante Yuri Alberto, porém, a arbitragem não marcou a penalidade, o que gerou grande indignação por parte dos gremistas.

A Comissão de Arbitragem reconheceu que houve um erro ao não conceder o pênalti. Yuri, em uma ação de bloqueio, usou o braço de maneira que caracterizava uma infração, segundo os padrões das regras do futebol. O gerente técnico do VAR, Péricles Bassols, analisou a situação antes de mostrar os áudios da conversa entre os árbitros de vídeo e campo durante o lance.

"Aos 49 minutos da segunda etapa, o atleta número 9 da equipe de branco e preto, em ação de bloqueio, com o braço em posição antinatural e aumentando seu espaço corporal, intercepta um cruzamento à área. O bloqueio da bola com o braço nesta ação caracteriza a infração de pênalti, portanto uma penalidade deveria ser marcada no campo de jogo. E quando não marcada, o VAR deveria recomendar revisão para tal ação", disse Bassols.

Áudio divulgado

Após analisar todos os ângulos possíveis do lance, o árbitro de vídeo Emerson Almeida, de Minas Gerais, considera que o jogador do Corinthians está "recolhendo o braço" e não estava com a intenção de bloquear a bola.

"O jogador mesmo estando nessa posição, acho que ele está natural para essa disputa de bola, para defesa, não está com a intenção de bloquear. Para mim ele não está com a intenção de bloquear, ele está com a intenção de disputar a bola. É diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço na direção da bola. Ele está recolhendo. Wilton, lance checado, ok. Pode jogar, o jogador está recolhendo o braço, está em posição de disputa e a bola vai na direção do seu braço", diz Emerson na interpretação que levou à decisão de não marcar o pênalti.

O assistente de VAR, Michel Patrick Costa Guimarães, chega a questionar a decisão. "Você não acha que está muito aberto, não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço?", pergunta o assistente. No entanto, Emerson manteve sua posição de que o jogador estava em uma "posição natural" para disputar a bola.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)