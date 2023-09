Em jogo de oito gols e polêmicas, Corinthians e Grêmio empatam pelo Brasileirão

No duelo mais eletrizante da atual edição do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio protagonizaram um empate espetacular em 4 a 4 na noite de segunda-feira (18/9), em uma partida atrasada da 15ª rodada. Apesar da chuva de gols, o resultado não foi satisfatório para ambas as equipes. Enquanto isso, em outro confronto da mesma noite, válido pela 24ª rodada, o Santos conquistou uma vitória crucial fora de casa ao derrotar o Bahia por 2 a 1.

O resultado em Itaquera deixa o Corinthians a apenas três pontos de distância do Santos, que ocupa a primeira posição na zona de rebaixamento, com 24 pontos. Por outro lado, o Grêmio, com 40 pontos, aumentou sua vantagem em relação ao Palmeiras e ao líder Botafogo, que têm 44 e 51 pontos, respectivamente.

O Grêmio iniciou a partida de forma avassaladora. Sob o comando de Renato Gaúcho, os jogadores não se intimidaram com o ambiente adverso e abriram uma vantagem de 2 a 0, com gols de Nathan e Cristaldo. Contudo, respaldado por sua apaixonada torcida, o Corinthians conseguiu uma virada impressionante antes do intervalo, com gols de Fábio Santos, Lucas Veríssimo e Yuri Alberto.

No segundo tempo, a rede balançou novamente. O Corinthians relaxou em campo e permitiu que o Grêmio voltasse a liderar a partida. Galdino e Luis Suárez marcaram para o Grêmio, mas Giuliano evitou a derrota dos anfitriões.

Na próxima rodada, pela 24ª rodada, o Grêmio receberá o Palmeiras na quinta-feira (21/9), enquanto o Corinthians enfrentará o Botafogo em casa na sexta-feira (22/9).