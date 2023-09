Após derrota do Flamengo, Gabigol interrompe entrevista e manda beijo para Dorival; vídeo

Gabriel Barbosa, também conhecido como Gabigol, resolveu demonstrar o carinho pelo ex-técnico, Dorival Júnior, mesmo após a derrota de 1 a 0 do Flamengo para o São Paulo no último domingo (17), pela final da Copa do Brasil.

Após a vitória, o atual treinador do São Paulo concedeu entrevista coletiva e se deparou com um recado inesperado do atacante. Durante o momento, Gabigol apareceu na porta da sala de imprensa e mandou um beijo para o ex-comandante.

“Ei, ei, ei”, disse Gabigol, que jogou um beijo em seguida. “Fica com Deus”, respondeu o técnico.

Flamengo x São Paulo

Na partida, Gabigol deixou o campo ao sentir dores musculares, foi substituído e bastante vaiado pela torcida.

Agora, o rubro-negro precisa vencer por um gol de diferença, para levar a decisão aos pênaltis na próxima partida, neste domingo (24/09), às 16h (horário de Brasília) no estádio do Morumbi, em São Paulo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)