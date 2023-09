Flamengo x São Paulo bate recorde de maior renda da história do futebol brasileiro e torcida vaia

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo fez história não apenas pelo confronto em si, mas também pela marca alcançada na bilheteria. Com 60.390 torcedores pagantes e um público total de 67.350 presentes, o embate no Maracanã registrou a maior renda já vista em jogos entre clubes no Brasil, totalizando R$ 26.343.300,00.

O recorde foi anunciado no telão durante a partida, mas não foi recebido com aplausos e comemorações. A razão para a insatisfação dos torcedores foi o alto custo dos ingressos comercializados para o jogo. Os preços variaram entre R$ 400 e R$ 4.500 para o público em geral, com um ticket médio de R$ 391,14. Os valores da Copa do Brasil já haviam sido criticados antes dos jogos começarem.

A torcida do Flamengo não poupou vaias e protestos no momento em que os valores de público foram mostrados. As críticas também foram direcionadas tanto à diretoria do clube quanto ao desempenho da equipe, que acabou derrotada por 1 a 0.

São Paulo X Flamengo fatura R$ 26,3 milhões. (Foto: Reprodução/Twitter)

Ranking de maiores rendas

Antes da partida entre São Paulo e Flamengo, a maior renda registrada em um jogo de futebol no Brasil havia sido há 10 anos, durante a final da Libertadores de 2013, quando o Atlético-MG venceu o Olímpia por 2 a 0. Naquela ocasião, a partida no Mineirão arrecadou cerca de R$ 14 milhões.

A terceira maior receita com ingressos vendidos em jogos no Brasil foi registrada na decisão da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, na qual o Verdão conquistou o título, com uma arrecadação de R$ 11,6 milhões. Veja o ranking das 10 maiores rendas:

• Flamengo 0 x 1 São Paulo (Copa do Brasil 2023): R$ 26,3 milhões

• Atlético-MG 2 x 0 Olimpia (Libertadores 2013): R$14,2 milhões

• Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa 2023): R$ 11,6 milhões

• Flamengo 1 (6 x 5) 1 Corinthians (Copa do Brasil 2022): R$ 11,2 milhões

• Flamengo 2 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2013): R$ 9,7 milhões

• Atlético-MG 4 x 3 Bragantino (Brasileiro 2021): R$ 8,8 milhões

• Flamengo 1 x 0 Grêmio (Copa do Brasil 2023): R$ 8,7 milhões

• São Paulo 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil 2023): R$ 8,5 milhões

• Atlético-MG 4 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil 2021): R$ 8,3 milhões

• Flamengo 5 x 0 Grêmio (Libertadores 2019): R$ 8,1 milhões

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)