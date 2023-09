Tentativa de invasão causa tumulto em acesso a jogo do Flamengo no Espírito Santo; vídeo

Uma confusão alarmante surpreendeu os torcedores que se dirigiam ao estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, para assistir à partida entre Flamengo e Athletico-PR na última quarta-feira (13/9). Uma tentativa de invasão ao estádio resultou em correria nos acessos, e a polícia teve que intervir utilizando balas de borracha para controlar a situação.

Com os ingressos esgotados, um grupo de torcedores tentou entrar à força no estádio para acompanhar o jogo. A ação causou tumulto no setor C, derrubando grades e catracas que controlavam o fluxo de torcedores.

Apesar da intervenção da Polícia Militar, alguns torcedores conseguiram entrar no estádio. O preço dos ingressos para esta partida estava fixado em R$ 150 a meia entrada. No decorrer do jogo, o Flamengo foi derrotado pelo Athletico-PR por 3 a 0. O próximo compromisso do Rubro-Negro será no domingo (17/9), no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo.