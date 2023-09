São Paulo vence Flamengo em pleno Maracanã e abre vantagem na final da Copa do Brasil

No Maracanã, o Flamengo e o São Paulo travaram o primeiro embate da final da Copa do Brasil, nesta tarde de domingo (17). O Tricolor, liderado por um gol de Calleri, conquistou uma vitória crucial de 1 a 0 e abriu vantagem na decisão. O próximo encontro está agendado para o dia 24 de setembro, no Morumbi, às 16h.

Antes do duelo

Antes mesmo de a bola rolar, apesar das preocupações ventiladas nas redes sociais, a vibrante torcida rubro-negra cumpriu a promessa de uma festa grandiosa que vinha sendo anunciada nas últimas semanas. Ela se manifestou com um mosaico exibindo os maiores ídolos do clube, imagens das taças conquistadas ao longo de sua história, além de soltar fumaça nas cores do time e erguer bandeirinhas por todos os cantos do estádio.

A partida

Apesar de estar jogando como visitante, o São Paulo assumiu a iniciativa da partida e criou as oportunidades mais promissoras nos estágios iniciais do jogo. Antes mesmo de 15 minutos transcorrerem no primeiro tempo, duas notáveis oportunidades surgiram com Wellington Rato e Jonathan Calleri.

O Flamengo gradualmente começou a ameaçar com mais insistência. Aos 34 minutos, em um rápido contra-ataque liderado por Gerson, Bruno Henrique foi acionado pelo lado esquerdo da grande área. O atacante tentou um cruzamento rasteiro, mas a defesa de Beraldo foi eficaz.

O gol

Entretanto, aos 44 minutos, Caio Paulista encontrou Rodrigo Nestor à esquerda, e o camisa 11 fez um cruzamento perfeito para a segunda trave, onde Calleri aproveitou o erro de posicionamento de Matheus Cunha para cabecear e inaugurar o marcador. Esse foi o primeiro gol de Calleri na Copa do Brasil durante toda a sua carreira, após 16 jogos no torneio.

Vaias

O intervalo foi marcado por intensas emoções. Antes mesmo do apito final do primeiro tempo, Jorge Sampaoli dirigiu-se aos vestiários, e a torcida da casa expressou seu descontentamento com o desempenho da equipe, vaiando e criticando alguns membros da diretoria.

Segundo tempo

Com a entrada de Everton Ribeiro, o Flamengo exibiu uma nova faceta no segundo tempo. Aos 9 minutos, após um cruzamento do capitão na área, Pedro testou a bola, mas Pablo Maia evitou o gol na pequena área.

Apesar disso, com o São Paulo adotando uma postura defensiva, a partida gradualmente se tornou mais pausada e carente de grandes emoções.

Nos instantes finais, a torcida do Flamengo expressou seu desagrado com vaias e críticas direcionadas a Gabigol, quando este foi substituído, bem como lançou críticas a Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

Situação na Copa do Brasil

Com este resultado, o São Paulo pode se dar ao luxo de empatar no Morumbi e ainda assim conquistar o título. Por outro lado, o Flamengo precisa vencer por uma diferença de dois gols ou mais. Se a equipe rubro-negra conseguir igualar a diferença de um gol, a decisão será levada para a disputa de pênaltis.