Copa do Brasil: CBF sorteia mando e São Paulo decide título no Morumbi contra o Flamengo

Na manhã desta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro, a CBF sorteou a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo disputam o troféu e uma premiação de R$ 70 milhões de reais.

Pelo sorteio, o São Paulo terá a oportunidade de decidir em casa, no Morumbi. O jogo de ida está marcado para o dia 17 de setembro, enquanto a volta deve acontecer no dia 24 do mesmo mês, no estádio do Maracanã.

"É o título que falta para o clube. Desafio grande. A caminhada foi terrível até aqui, então estamos preparados para tudo", observou o lateral-direito tricolor Rafinha.

"Escolher se decide fora ou em casa é circunstancial. Sabemos que teremos dois jogos, teremos que tentar ganhar os dois para sermos campeões. A dificuldade não vai ser onde jogar, a dificuldade vai ser o São Paulo"contrapôs o técnico rubro-negro Sampaolli.

Confira as datas:

- 17/09 - Maracanã, Rio de Janeiro

- 24/09 - Morumbi, São Paulo

Os treinadores finalistas estiveram no local do sorteio, acompanhado de jogadores. Os rubro-negros Filipe Luis e Everton Ribeiro e os tricolores Calleri e Rafinha. Na edição deste ano, os dois rivais entraram na competição já na terceira fase, assim como os outros times que disputam a Copa Conmebol Libertadores.