CBF divulga tabela dos jogos entre Remo x São Raimundo-RR pela Copa do Brasil Sub-20

O futebol profissional do Remo se despede de 2023 no próximo sábado (26), mas a molecada da base azulina ainda está vivísima na Copa do Brasil Sub-20. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu sita oficial, as datas, horários e locais das partidas entre Remo x São Raimundo-RR, que se enfrentam pela segunda fase da competição nacional.

Diferente da primeira fase, em que a vaga foi decidida em apenas uma partida, a segunda fase o “mata-mata” será com jogos ida e volta. O primeiro confronto entre as equipes ocorrerá no dia 31 de agosto, às 20h, no Estádio Canarinho, na cidade de Boa Vista (RR). Já a partida de volta está marcada para o dia 7 de novembro, às 15h, no Estádio Baenão, em Belém.

VEJA MAIS

Na primeira fase o Remo eliminou o Sparta-TO com uma goleada por 4 a 1, em Belém e avançou de fase. Já o São Raimundo derrotou o Fast-AM, por 1 a 0 e passou adiante. O Remo é o atual bicampeão da categoria Sub-20 do Campeonato Paraense e vem, ao longo dos últimos dois anos, conquistado títulos com a base e representando o Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

VEJA MAIS

No ano passado o Remo também foi o representante do Pará na Copa do Brasil Sub-20. O Leão eliminou o Capital Futebol Clube-TO na primeira fase e em seguida passou pelo Real Ariquemes. Nas quartas de final, o Remo teve pela frente o Internacional-RS e a equipe paraense foi eliminada com duas goleadas; 3 a 0 em Belém e 4 a 0 em Porto Alegre (RS).