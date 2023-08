Ex-Remo, Lukinhas volta para sala de cirurgia após acidente e pode precisar reconstruir o joelho

O estado de saúde do meia Lukinhas, da Tuna Luso, ainda é bastante grave, segundo a assessoria de comunicação do clube cruzmaltino. O jogador de 26 anos precisará realizar, nesta terça-feira (25), uma nova cirurgia na perna, após sofrer um acidente de moto no último sábado (12), no sudeste do Pará.

De acordo com a assessoria da Lusa, Lukinhas está na UTI do Hospital Regional de Paragominas. De acordo com o último boletim médico, o meia precisará refazer a cirurgia realizada no último domingo (13). Desta vez, o procedimento vai retirar da perna do jogador estilhaços do acidente que ficaram na lesão.

Reconstrução do joelho

Ainda segundo a assessoria cruzmaltina, os boletins médicos indicam que Lukinhas precisará, ainda, realizar outras duas cirurgias. O jogador teve uma fratura no ombro e o joelho destruído no acidente.

A condição do joelho de Lukinhas é a mais delicada, segundo a equipe médica. Há, talvez, a necessidade de realizar a reconstrução completa da articulação do jogador. O caso, porém, será avaliado nos próximos dias pela equipe médica.

Carreira

Lucas de Paulo Pinto, o Lukinhas, é natural de Paragominas. O jogador passou pelo Remo em 2020, onde conquistou o Campeonato Paraense daquela temporada e o início da Série C. O jogador chamou a atenção após se destacar no Parazão, com a Tuna e o Bragantino, em 2019.

Atualmente, Lukinhas está na quinta passagem pela Tuna Luso. O jogador também já vestiu as camisas de Vila Rica, Ypiranga-AP, Ipatinga-MG, Velo Clube-SP, Castanhal, Parauapebas e Itupiranga. Em 2023, disputou o estadual deste ano pelo Itupiranga e a Série D pela Lusa.