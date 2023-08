Remo inicia venda de ingressos para a despedida da Série C e torcida critica atletas e diretoria

O Remo anunciou o início das vendas de ingressos para a despedida do clube na Série C, que ocorrerá no sábado (26), às 16h, no Estádio Baenão, em Belém, pela última rodada da competição nacional. Já eliminado da Terceirona, o clube divulgou os valores dos ingressos e a torcida criticou nas redes sociais.

Os bilhetes começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, exceto a loja de Castanhal (PA). O torcedor pode adquirir o bilhete de forma online, que pode ser feita através do site . O clube azulino só venderá ingressos de arquibancada, no valor de R$20, seja setor de arquibancada da Almirante Barroso ou da 25.

Meia-entrada

Os bilhetes podem ser reservados através do site no valor de R$10. A retirada do ingresso será na sexta-feira (25), de 9h às 14h, no Ginásio Serra Freire, no bairro de Nazaré, em Belém.

Gratuidades

A distribuição de gratuidades para idosos e pessoas com deficiência ocorrerá no sábado (26), a partir das 14h. Os ingressos de idosos serão distribuídos no Portão da Almirante Barroso e é necessário a apresentação de um documento oficial com foto. Já os bilhetes de pessoas com deficiência serão entregues no Portão das Mercês. É necessário apresentar documento original com foto, o mesmo ocorrendo com o acompanhante, além de documento que comprove o direito ao benefício.

Na bronca

Após o anúncio nas redes sociais, vários torcedores criticaram o time e diretoria, pelo fracasso, mais uma vez, do Remo na Série C, terminando a competição ainda na primeira fase.

Veja os comentários

“Eu acho que está barato! Deveria ser 50! Afinal, olha a brilhante campanha que fizemos esse ano! Se essa gestão tivesse um pingo de vergonha na cara, era para esse jogo ser aberto e ainda estaria caro” - Diogo Campos

“Nós ainda fomos ao estádio esse ano pelo manto sagrado do Leão, não por jogadores medrosos e sem raça, que vieram sugar dinheiro do clube. Diretoria sem vergonha, coloquem o Sub-20 que os moleques vão dar sangue pela camisa que estão vestindo”. Leandro Souza

“Deveria ser de graça, isso sim” – Suelem Cristina

“Só pode tá de brincadeira. Era para ser entrada gratuita [risos]” – Riam Souza

“Vintão para assistir o craque Marcelo em campo [risos]” – Henrique Santos