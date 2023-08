Depois de Wendel Lomar, Lucas Mendes também admite interesse em permanecer no Remo: 'Seria bom'

Na visão do lateral-direito Lucas Mendes, o Clube do Remo foi defenestrado da Série C por causa do baixo número de vitórias em casa. As palavras do atleta, apesar disso, sinalizam uma esperança de, ao menos, renovar o seu vínculo com o Leão Azul, após a última partida pela Série C, contra o Altos, neste sábado, em Belém.

Na análise do atleta, esse foi o principal erro cometido ao longo da primeira fase. Em linhas gerais, o Remo disputou oito partidas em Belém, vencendo apenas três. Além disso, foram dois empates e três derrotas. "Eu acho que a gente pecou muito nos jogos em casa. A gente sabia da dificuldade da competição, mas se tivéssemos vencido mais, a gente estaria classificado", explica.

Sem chances de prosseguir na Série C, resta a projeção para o futuro. Enquanto esteve no Leão Azul, Lucas Mendes disputou 30 jogos pelo Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C. Como um dos atletas mais regulares do elenco, ele não esconde o desejo de permanecer no Baenão em 2024.

"Eu acho que todo jogador pensa em uma permanência, pela grandeza do clube e torcida que apoia sempre. Eu acho que sim. A gente ainda não conversou nada sobre isso, mas sempre é possível a gente tentar fazer um ano diferente na próxima temporada", revela. A única saída, segundo ele, é atenuar o baque em campo, com uma despedida honrosa diante do torcedor.

"Todo mundo ficou chateado com a eliminação, mas eu acho que a gente está tentando trabalhar o máximo possível para terminar o campeonato de maneira honrosa. Agora pedimos desculpas pelo objetivo não alcançado, mas tenho certeza que ano que vem o clube vem mais forte e vai conseguir o acesso", concluiu. A última partida do Remo na competição acontece neste sábado (26), contra o Altos, no Baenão.