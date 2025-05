Derrota para o Bahia amplia jejum de vitórias do Paysandu sobre times das Séries A e B

A derrota para o Bahia, pela terceira fase da Copa do Brasil, além de deixar o time na bronca com a torcida, ampliou um dado infeliz no atual momento do clube: já são oito jogos sem vencer times das Séries A e B. A última vitória bicolor em 2025 aconteceu na semifinal do Parazão, quando derrotou o Águia de Marabá, time da quarta divisão nacional. E sobre times da mesma série, a última foi em 24 de novembro, quando venceu o Vila Nova, na última rodada da Série B.

Desde o triunfo sobre o azulão marabaense, no dia primeiro de abril, o Papão não vibrou com vitórias. Embora tenha comemorado o título da Copa Verde, a consagração veio após um empate em 1 a 1 no tempo normal. Nas penalidades o Paysandu venceu o Esmeraldino por 5 a 4 e levantou o quinto troféu da competição.

Desde então, o foco do Papão é a Série B, onde o time acumula dois empates com Operário e CRB, além de outras três derrotas, para Chapecoense, Vila Nova e Athletico Paranaense. O primeiro jogo da final da Copa Verde também terminou empatado.

A partir de agora, o Paysandu tem uma sequência de jogos importantes que ainda alternam entre times das duas principais divisões. No sábado (3), o Papão encara o Volta Redonda, pela 6ª rodada da Série B; depois pega o Clube do Remo, na decisão do Campeonato Paraense, nos dias 7 e 11 de maio; depois duela com o América-MG e Goiás, ambos pela Série B, e decide a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, no dia 21 deste mês.