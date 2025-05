Meio-campista do Paysandu fala em 'jogo de seis pontos' contra o Volta Redonda: 'Temos que pontuar'

Ainda sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu tem no jogo deste sábado (3), diante do Volta Redonda, a chance de encerrar o incômodo jejum, que o coloca na mira do torcedor, a essa altura já inconformado, ainda que o tinha tenha, recentemente, conquistado o pentacampeonato da Copa Verde. Na manhã desta quinta, o elenco se reapresentou no CT Raul Aguilera para adiantar a preparação de olho nos primeiros três pontos.

Na visão dos atletas, essa contradição que une título e jejum de vitórias pesa mais no aspecto positivo, aja vista que o clube tem feito boas partidas, mas acaba derrotado nos detalhes. "Temos a convicção de que o trabalho é bem-feito. Mesmo sem vencer, fomos campeões da Copas Verde. Já estamos na história do clube, mas isso já passou. Já comemoramos e agora é focar 100% na Série B, pois esses jogos vão fazer diferença para nós", diz Matheus Vargas.

O meio-campista que vem do futebol tailandês reconhece também o tempo apertado, que muitas vezes traz um desgaste prejudicial, que muitas vezes passa despercebido pela torcida. Entretanto, ele acredita que a resposta virá em breve. "Já sabíamos que seria assim até o fim de maio. Estamos focados nisso. Já viramos a chave e estamos de olho na primeira vitória, trabalhando para voltar a vencer e tranquilizar o nosso torcedor, que vem apoiando bastante e merece."

Volta Redonda e Paysandu estão em situações semelhantes e precisam de uma vitória para respirar na Série B. O clube carioca é o lanterna, com um ponto, enquanto o Papão está duas posições acima, em 18º, com dois pontos. Ou seja, o confronto deste sábado vale mais que os três pontos. "Vai ser um jogo de seis pontos, até porque as duas equipes não venceram na competição. É um momento de start para ambos. Vamos respeitar o Volta, mas com o pensamento de vitória. É assim que temos que entrar agora. Precisamos pontuar", encerra.