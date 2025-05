Paysandu precisa quebrar tabu de quase 50 anos para avançar de fase na Copa do Brasil

No próximo dia 21 de maio, Paysandu e Bahia vão voltar a duelar pela 3ª fase da Copa do Brasil. Mas desta vez, o confronto será em Salvador (BA), na Arena Fonte Nova, e com o tricolor baiano em vantagem, já que venceu o jogo dessa quarta-feira (30), por 1 a 0 e pode empatar para avançar às oitavas de final da competição.

Para seguir no torneio, o Paysandu precisa vencer o Bahia fora de casa por dois gols de diferença para levar a vaga no tempo normal ou por um gol de diferença para forçar a disputa por pênaltis.

Mas para isso, a equipe bicolor precisa quebrar um tabu que já dura 43 anos. Em 22 jogos na história, o Paysandu soma seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas para o Bahia. Desses jogos, 12 foram disputados em Salvador, com o Papão tendo conquistado apenas uma vitória.

Em 1982, pela 2ª rodada do Grupo L, na 2ª fase da Taça de Ouro, o Campeonato Brasileiro da época, Bahia e Paysandu jogaram na capital baiana e a equipe bicolor venceu por 3 a 2.

Naquela partida, o Paysandu foi escalado com: Sérgio Gomes; Isidoro, Ademilton, Paulo Guilherme e Zezinho, Ângelo, Luiz Gustavo e Careca, Cabinho, Márcio Fernandes e Wilson.

Os gols da equipe bicolor foram marcados por Isidoro, Cabinho e Márcio Fernandes, que mais tarde, quando treinador, comandou o Paysandu em duas oportunidades e conquistou um título de Copa Verde com o clube. O Bahia diminuiu o placar com Zé Augusto e Osni.

Apesar da vitória, o Paysandu acabou eliminado na 2ª fase daquela Taça Ouro. Com apenas quatro pontos em seis jogos, a equipe bicolor ficou na lanterna do Grupo L, que além do Bahia ainda tinha Sport e XV de Jaú, de São Paulo. Na ocasião, Sport e Bahia avançaram de fase.