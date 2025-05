Com derrota para o Bahia, Paysandu amarga jejum de oito jogos sem vencer; confira

O Paysandu não conseguiu segurar o Bahia e foi derrotado por 1 a 0 na noite da última quarta-feira (30), no Mangueirão, no primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Com o resultado, além de ir em desvantagem para a partida de volta, o time bicolor chegou ao oitavo jogo seguido sem vitória.

O último triunfo do Papão foi na semifinal do Campeonato Paraense, contra o Águia de Marabá, no dia 1º de abril, por 3 a 1. Desde então, foram oito jogos, quatro derrotas e três empates.

Com a vaga na final do Parazão garantida, três dias depois o time de Luizinho Lopes estreou na Série B, contra o Athletico-PR, no Mangueirão, e perdeu por 2 a 0, encerrando uma sequência de 11 partidas sem derrota. Ainda assim, a equipe foi confiante para o duelo contra o Goiás, na final da Copa Verde, e empatou em casa por 0 a 0. Com isso, a euforia da torcida esfriou e os problemas em campo começaram a aparecer.

Na sequência da Série B, o time sofreu mais duas derrotas: para o Vila Nova-GO (1 a 0), fora de casa, e para a Chapecoense, no Mangueirão, por 2 a 0. Sem vencer na Segundona, o Paysandu estacionou na zona de rebaixamento. O alívio veio diante do Operário-PR, quando o Papão conquistou seu primeiro ponto na competição com um empate sem gols.

Em seguida, o clube bicolor conquistou o título da Copa Verde nos pênaltis contra o Goiás, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Apesar da conquista, o Bicola não engrenou na Série B.

Na quinta rodada, contra o CRB-AL, no Mangueirão, empatou por 1 a 1, para a insatisfação da torcida. Por isso, diante do Bahia, o público no estádio ficou abaixo do esperado, e o Paysandu voltou a perder, completando oito partidas sem vitória.

Retrospecto

Na temporada passada, o Paysandu chegou a ficar nove jogos sem vencer na Série B, o que culminou na demissão de Hélio dos Anjos. Com Márcio Fernandes, a equipe não teve um jejum tão longo, mas o desempenho do grupo em campo levou à sua substituição por Luizinho Lopes.

Com o novo treinador, o Paysandu até melhorou a performance, mas continua sofrendo com problemas no ataque e no setor defensivo.

Agenda

Após o revés na Copa do Brasil, o Bicola volta suas atenções para a Série B e viaja até Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para encarar o Voltaço pela sexta rodada do campeonato. O Paysandu tentará sua primeira vitória na competição e o fim do jejum. A partida será no sábado (3), às 20h, no estádio Raulino de Oliveira.

Vale destacar que, após o duelo contra o Volta Redonda, o clube terá os jogos da final do Parazão contra o Remo. Por isso, uma vitória será importante para dar confiança à equipe na decisão.