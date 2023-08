Após ser eliminado da Série C, jogadores do Remo são recebidos com protestos no aeroporto

O Remo desembarcou no final da noite de ontem no Aeroporto Internacional de Belém, após o empate em 0 a 0 contra o CSA-AL, resultado que eliminou o Leão Azul do Campeonato Brasileiro da Série C. Na chegada a capital paraense, poucos torcedores, porém muita cobrança e xingamentos.

“Tá bom de vocês entregarem a vaga para o Sub-20 [equipe de base do Remo]. Não falta apoio, com estrutura, salário em dia, tudo aí, meu irmão. Jogadores nunca tiveram isso aqui durante décadas o que vocês têm e vocês nessa moleza, p***”, esbravejou um dos torcedores.

O Remo terá pela frente o último compromisso na Série C, no sábado (26), diante do Altos-PI, já rebaixado, às 16h no Baenão. Como o Leão não possui chances de ser rebaixado, a partida será um mero amistoso e pode mudar de data, sendo antecipado para a sexta. Tudo depende da Confederação Brasileira de Futebol e a detentora dos direitos de transmissão da Série C.