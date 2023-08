Série C: Sem valer nada, jogo do Remo contra o Altos-PI pode sofrer mudanças

O Remo mais uma vez termina a temporada de forma precoce, sem avançar ao quadrangular final da Série C. O Leão empatou em 0 a 0 com o CSA-AL, fora de casa, no último final de semana e deu adeus à competição e só cumprirá tabela diante do Altos-PI, que já está rebaixado, com isso, o jogo arcado para o Baenão, no sábado (26), às 16h, poderá sofrer alteração por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto à detentora dos direitos de transmissão da Série C.

VEJA MAIS

O ponto conquistado diante do CSA e os resultados da rodada, como o triunfo do Volta Redonda-RJ diante do Figueirense, colocou fim às chances de classificação e também de rebaixamento azulino para a Série D, já que os clubes que estão abaixo do Leão na tabela irão se enfrentar na última rodada. Por isso o Remo se garantiu na Série C de 2024 e o jogo contra o Altos será um mero amistoso, podendo ser antecipado. O assunto é tratado como uma “possibilidade grande” nos bastidores do Baenão.

VEJA MAIS

A equipe azulina atualmente está 13ª colocação com 22 pontos em 18 jogos e a temporada do Remo encerra em agosto, assim como ocorreu nos Brasileiros da Série C nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022. O único ano em que o Leão Azul conquistou a classificação para o quadrangular foi em 2020 e subiu para a Série B, porém, retornou para a Série C no ano seguinte.