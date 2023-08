Remo: Técnico do Remo sobre capacidade técnica do time: ‘Temos bastante dificuldade’

Com o empate sem gols entre Remo e CSA, o Leão acabou sendo eliminado antecipadamente na primeira fase da Série C do Brasileirão. Após o duelo, que ocorreu na tarde deste domingo (20), no Estádio Rei Pelé, o técnico azulino, Ricardo Catalá, comentou sobre os principais problemas na partida. O treinador ressaltou a incapacidade de finalizar com sucesso:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"Eu penso que sim. Nós fizemos, a maior parte dos jogos, partidas seguras defensivamente, sofremos muito pouco. O adversário de hoje [CSA] praticamente não chutou nenhuma bola difícil no nosso gol. Nós tivemos chances perto da pequena área, nós tivemos pelo menos três situações em que poderíamos, pelo menos chutar, ao gol para o goleiro mostrar o trabalho dele, mas tivemos dificuldades - o campeonato todo. Entendo que a capacidade técnica e tomada de decisão para esta última bola, temos bastante dificuldade", disse Catalá.

VEJA MAIS

Mesmo com uma rodada de antecedência, o Remo já não pode mais se classificar para a próxima fase. O Leão pode, no máximo, chegar a 25 pontos, sendo que o Náutico, atual oitavo colocado da Terceirona, tem 26. Ainda assim, a equipe azulina entra em campo no próximo sábado (26), às 16h, contra o Altos.

A partida, válida pela última rodada da primeira fase, tem transmissão Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.