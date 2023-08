Eliminado! Remo joga pouco, fica no empate e está fora da disputa na Série C

CSA e Remo lutavam pelo mesmo objetivo. Ambos estavam na zona intermediária da Série C e precisavam da vitória, mas o jogo apático, insosso e mal aproveitado pelos homens de ataque fizeram o duelo se transformar no último suspiro na competição. O empate em 0 a 0, no estádio Rei Pelé, decretou a eliminação de ambos. Com o placar, o Remo chegou aos 23 e ganhou uma posição, indo para o 12º lugar, enquanto os donos da casa permaneceram na 11ª, com 25 pontos.

Contra um perigoso CSA, o time azulino até que se propôs a buscar o resultado, mas o primeiro tempo não foi tão proveitoso do ponto de vista finalizador. As duas equipes fizeram uma etapa equilibrada e um tanto agitada, sem muitos arremates certeiros. A falta de capricho na última boa pareceu nítida nos primeiros 45 minutos. Foi o Leão Azul, no entanto, que deu o pontapé ofensivo.

Logo aos cinco minutos, o ataque inteiro se movimentou no campo adversário e a bola sobrou para Rodriguinho, que arriscou de dentro da área, passando perto da meta alagoana. O CSA teve alguns momentos de pressão, mas o principal susto aconteceu por volta dos 30, no chute de Yago Teles. Vinícius tentou encaixar e quase cometeu um vacilo. Em linhas gerais, os dois times se arriscaram na área adversária para chamar o jogo, mas ambos padeciam com uma deficiente finalização que perdurou por toda primeira etapa.

Nos 45 minutos finais o jogo se manteve na média para baixo. Aos 7, Muriqui recebeu uma bela enfiada de bola, só não conseguiu acompanhar a força da bola. Em meio aos protestos da torcida, CSA e Remo travaram uma batalha contra o talento. Muriqui se destacou pelo lado remista e ainda teve outra boa chance aos 10, após cruzamento de Jean Silva pela direita. O centroavante, no entanto, estava em posição irregular.

Nessa etapa, o Remo continuou um pouco mais agressivo, enquanto a torcida local cobrava o time por uma melhora própria de quem deseja a classificação. A resposta veio em seguida, aos 13. Ray Vanegas, muito vaiado em campo, cobrou escanteio pela direita, mas Ícaro cortou de cabeça. Na sequência o atacante tentou novo levantamento, cortado pela zaga remista. A melhor chance até esse momento foi do CSA, quando Robinho recebeu lançamento e saiu na cara de Vinícius, mas preferiu bater pelo lado de fora da rede.

A partir daí a qualidade dos arremates melhorou significativamente. Do outro lado o Remo teve ótima chance com Ícaro. O zagueiro meteu um cabeceio forte à queima roupa, defendido pelo goleiro Dalberson. Enquanto isso, os técnicos promoviam mudanças na formação. No Remo saíram Muriqui e Rodriguinho para as entradas de Élton e Marcelo. A troca serviu para dar mais gás ao time, que não podia permitir qualquer resultado diferente da vitória.

Enquanto isso, o CSA criava menos, com maior perigo. Novamente em bola cruzada, quase o Remo leva o revés. Luís Felipe cobrou escanteio na grande área e a bola passou por todo mundo, em frente à meta azulina. A falta de ânimo ainda rendeu um cartão amarelo ao goleiro Vinícius, por conta da "cera" em campo. Todas as peças foram expostas, mas a partida se mostrou realmente "amarrada", presa ora nas bolas perdidas, ora no tempo gasto com jogadores ao chão.

Nos últimos instantes, os dois times partiram para o tudo ou nada, mas o ímpeto azulino parou nos gols perdidos por Leonan e o CSA no tropeço solitário de seus atletas. Aos 51, o árbitro Wagner Francisco Silva Souza decretou, para o alívio de quem viu, o fim da partida e da Série C para ambos.

Ficha Técnica

Local: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Data: 20.08.2023

Horário: 16h

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

Quarto árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Cartões Amarelos: Ednei (CSA) Lucas Marques, Evandro, Richard Franco, Vinícius (Remo)

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes (Ruan Ferreira); Bruno Matias, Yago Henrique (Luís Felipe) e Tomas Bastos (Marciel Silva); Iago Teles, Gabriel Taliari, Ray Venegas (Robinho) e Yago Teles (Abner).

Técnico: Marcelo Cabo.

REMO: Vinícius, Lucas Marques (Lucas Mendes), Wendel Lomar, Ícaro e Evandro; Claudinei (Richard Franco) e Paulinho Curuá; Rodriguinho (Marcelo), Renanzinho (Leonan), Jean Silva e Muriqui (Élton).

Técnico: Ricardo Catalá.