Com três desfalques, Remo decide seu futuro na Série C contra o CSA fora de casa

Chegou a hora da verdade para o Remo na Série C. O Leão Azul encara o CSA-AL, neste domingo (20), às 16h no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 18ª rodada da Série C. A equipe paraense ainda possui chances de classificação, mas também luta contra o rebaixamento. Uma vitória colocada fora de casa dá ao Remo a chance de poder ainda sonhar com uma classificação improvável e livra o Leão dos riscos de rebaixamento.

A partida é decisiva para as duas equipes. O CSA é 10ª colocado na tabela com 23 pontos e ainda luta pela classificação, mas pode ser ultrapassado pelo Remo, que ocupa a 15ª posição com 21 pontos. Para a partida, o Leão Azul terá alguns problemas no time. O técnico Ricardo Catalá não contará com três dos seus principais jogadores no elenco na temporada 2023, os zagueiros Diego Ivo com uma contusão no pé e Diego Guerra por suspensão, além do volante Anderson Uchôa, com um problema no púbis. Os três são titulares absolutos na equipe de Catalá, que terá uma zaga reserva diante do CSA.

Reposições

No lugar de Diego Ivo, o Remo poderá utilizar o zagueiro Wendel Lomar, que deve formar dupla de zaga com Ícaro, que irá jogar no posto de Diego Guerra. No meio-campo, Ricardo Catalá possui duas opções para o lugar de Anderson Uchôa, que são Paulinho Curuá e Richard Franco.

Velho conhecido

A partida marca o encontro do Remo e seus jogadores com o seu ex-comandante, o técnico Marcelo Cabo, que foi um dos responsáveis pela montagem do elenco do Leão Azul para essa temporada. Cabo foi dispensado do clube paraense, após quatro derrotas seguidas na Série C. Logo após a queda no Leão Azul, o técnico fechou com o CSA, clube que já havia treinado nas temporadas de 2018 e 2019.

Marcelo Cabo quando comandava o Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Casa cheia e pressão para o Leão

Um grande público é esperado no Rei Pelé. A diretoria do Azulão baixou o preço de uma determinada área do estádio no valor de R$5, com a entrada para as mulheres de graça, além de promoção para os sócios-torcedores, que poderão levar um acompanhante.

Uma baixa e um retorno

A equipe alagoana terá uma baixa para a partida. O atacante Jô está suspenso e não poderá enfrentar o Remo, porém, o atleta não é titular na equipe. Por outro lado, o técnico do CSA contará com o retorno do volante Bruno Matias, que cumpriu suspensão.

FICHA TÉCNICA - CSA X REMO - 18ª RODADA - SÉRIE C 2023

Loca: Estádio Rei Pelé – Maceió (AL)

Data: 20.08.2023

Horário: 16h

Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Patrícia dos Reis do Nascimento (BA)

Quarto árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Bruno Matias, Moisés (Yago Henrique) e Tomas Bastos; Iago Teles, Gabriel Taliari (Ray Venegas ou Robinho) e Júnior Todinho. Técnico: Marcelo Cabo.

REMO: Vinícius, Lucas Marques, Wendel Lomar, Ícaro e Evandro; (Paulinho Curuá ou Richard Franco); Claudinei e Rodriguinho; Renanzinho, Jean Silva e Muriqui. Técnico: Ricardo Catalá.