Remo: Equilíbrio marca retrospecto contra o CSA, próximo rival na Série C

As torcidas de Remo e CSA estão se preparando para mais uma partida entre as equipes. Com um histórico de confrontos equilibrado, os times se encontram novamente neste domingo (20), às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Histórico de confrontos

Ao longo dos anos, Remo e CSA já fizeram oito confrontos entre as equipes. São três vitórias para cada lado e dois empates, evidenciando a grande competitividade entre os times. 2021, quando ambos se encontraram na Copa do Brasil e Série B, foi ano que os times mais se encontraram. Uma vitória para cada lado e um empate (pelo torneio mata-mata, onde o Leão levou a melhor nos pênaltis).

VEJA MAIS

Tabela Atual

Na temporada atual da Série C 2023, o Remo ocupa a 15ª colocação com 21 pontos, enquanto o CSA encontra-se no 10º lugar, com 23 pontos. Ambas as equipes vêm lutando para melhorar sua posição na tabela e garantir um lugar no quadrangular de acesso, o que torna o confronto ainda mais crucial para suas aspirações.

Lance a Lance

O Remo visita o CSA no próximo fim de semana pela penúltima rodada da Terceirona. Em caso de vitória, o Leão pode até chegar vivo na última rodada da primeira fase, na disputa por uma vaga no G8. Acompanhe a partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

Confira a lista de confrontos anteriores entre Remo e CSA:

09/03/1985: Remo 1x3 CSA - Brasileiro/Taça de Ouro

21/04/1985: CSA 0x3 Remo - Brasileiro/Taça de Ouro

04/10/2000: Remo 1x0 CSA - João Havelange

10/06/2017: Remo 1x1 CSA - Série C

12/08/2017: CSA 2x0 Remo - Série C

13/04/2021: CSA 1x1 Remo - Copa do Brasil

01/08/2021: Remo 1x0 CSA - Brasileiro Série B

05/11/2021: CSA 2x0 Remo - Brasileiro Série B