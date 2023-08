Com apenas 4,3% de chance de classificação, Remo precisa de um milagre para classificar na Série C

Faltando dois jogos para o fim da primeira fase da Série C, o Clube do Remo precisa de um milagre para seguir vivo na próxima fase da competição, contrariando até mesmo as estatísticas, que o colocam com 4,3% de chances de avançar. Embora os números mostrem grande distância entre o clube e a segunda fase, o risco de rebaixamento é ainda menor, segundo o site Chance de Gol.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Enquanto o clube tem 4,3% de chance de classificar, as chances de rebaixamento chegam a 1,4%. Hoje, o time ocupa a 15ª posição, com 21 pontos, enquanto o adversário é o 10º, com 23. Se vencer fora de casa, os azulinos fazem a despedida em casa, contra o já rebaixado Altos, no próximo dia 26.

"Já faz um tempo em que a gente vem assimilando isso. A gente ficou em uma colocação que não queríamos estar, mas continuamos bem focados, trabalhando forte para que façamos uma boa partida contra o CSA. Nesse jogo não vai faltar garra e determinação, até porque a gente precisa do apoio do torcedor na partida contra o Altos, onde a gente pode ter chance de classificar", avalia o lateral-esquerdo Evandro.

SAIBA MAIS



Com a tabela classificatória bastante embolada, os últimos jogos serão de extrema importância, pois um tropeço pode jogar o time para a zona de rebaixamento, que ainda tem duas vagas em aberto para a Série D do ano que vem. Já estão rebaixados o Pouso Alegre e o Altos. Pensando nisso, o atleta remista quer fazer o caminho inverso.

"(Necessidade da vitória) Não só pelo fato de tirar a nossa equipe de perto da zona de rebaixamento, mas sim para continuar sonhando com a classificação. Enquanto tivermos chances, vamos lutar para que tudo aconteça", avalia. Para ele, o momento é de empenho e suor. "Essa fase final não tem mais estratégia. Todos os times já se conhecem, assimilam o jeito de jogar dos adversários", conclui.