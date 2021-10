Em final contra o Remo, ex-Paysandu já correu com cueca 'fio dental' no Mangueirão

A comemoração do ex-jogador do Paysandu, Radamés, na classificação do Brasiliense-DF diante do Cuiabá-MT, pela Copa Verde, ganhou a internet. Radamés comemorou levantando a cueca e fazendo dela um “fio dental”, mostrando a bunda e ainda sentou no rosto de um companheiro de clube. Mas essa não foi a primeira vez que isso ocorreu e o mangueirão foi o palco.

Na grande final da Copa Verde 2020 entre Remo x Brasiliense-DF, o jogador saiu correndo com a “cueca fio dental” no gramado do Mangueirão, após conquistar o título nas penalidades. A partida ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2021, pois o calendário do futebol brasileiro de 2020 acabou invadindo 2021, por conta da pandemia de covid-19.

A promessa

Em entrevista do site UOL, Radamés relembrou o caso ocorrido no Mangueirão e também a comemoração diante do Cuiabá-MT.

“A comemoração foi uma promessa. Já tinha feito isso contra o Remo na final da Copa Verde desse ano, que a gente foi campeão. E na hora dos pênaltis, o Preto (zagueiro da equipe) disse que se a gente ganhasse nos pênaltis ele ia andando do estádio para o hotel, e eu falei que ia correr pelado de novo, igual contra o Remo. Nós ganhamos e eu tive que cumprir a promessa, né?”, disse.

Autoridade

A vice-presidente do Brasilense, Luiza Estêvão, comentou no Twitter que a comemoração foi uma promessa e que na Copa Verde 2020 deu certo e o Jacaré ficou com a taça da competição.

Carreira

Radamés atuou pelo Paysandu em 2015, e disputou o Parazão e a Copa Verde pelo Papão, deixando o clube no início da Série B, após proposta do Boa Esporte-MG. O carioca de 35 anos é rodado no futebol, foi formado pelo Fluminense-RJ, jogou também pelo Juventude-RS, Náutico-PE, Icasa-CE, Volta Redonda-RJ e Vila Nova-GO. Atuou fora do país defendendo o Al Jazira, dos Emirados Árabes, além do Tractor Club, do Irã. Radamés defende as cores do Brasiliense desde 2018.