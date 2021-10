VÍDEO: Com cueca 'fio dental', ex-Paysandu comemora classificação do Brasiliense na Copa Verde

A Copa Verde 2021 teve uma cena inusitada na partida entre Cuiabá-MT x Brasiliense-DF, pela segunda fase da competição. O jogo ocorreu na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT) e terminou empatado em 0 a 0, com as duas equipes decidindo uma vaga nas penalidades, com o Brasiliense levando a melhor pelo placar de 7 a 6, porém, a comemoração do atual campeão deu o que falar. Um ex-jogador do Paysandu faz da cueca um “fio dental” e sentou no rosto de um companheiro de time.

A cena foi transmitida pela TV Cuiabá, ao vivo, pelo Youtube. Após a cobrança de pênalti que deu a vitória ao Brasiliense, o ex-Paysandu Radamés, sentou no rosto do jogador Gorducho com a cueca estilo fio dental e comemorou com o restante do grupo. No Twitter, várias pessoas brincaram com a situação.

Radamés atuou pelo Paysandu na tempoprada 2015, realizando nove partidas com a camisa do Papão.