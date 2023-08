Remo: atacante Élton cita protesto, avalia situação do elenco e acredita na classificação na Série C

O Remo ainda possui remotas chances de classificação para a segunda fase da Série C, porém, ainda existem possibilidades de queda, mas o foco azulino é o CSA-AL, no próximo domingo (20), no Estádio Rei Pelé, em Alagoas (AL), pela penúltima rodada do Brasileirão e só os três pontos interessam ao time. O atacante Élton, que marcou o gol do Remo no empate diante do Manaus-AM, na última rodada, afirmou que a equipe ainda acredita na classificação e que o “improvável” ocorre bastante no futebol.

O empate com o Manaus em 1 a 1, complicou a vida do Leão na Série C. Com 21 pontos, o Remo tem apenas 4.3% de chances de avançar á próxima fase, segundo o site de estatística “Chance de Gol”, porém, para o atacante Élton, tudo é possível.

“Sabemos que as coisas ficaram mais difíceis, mas temos dois jogos, vamos que procurar fazer a nossa parte, para depois saber o que vai acontecer. Não jogamos a toalha, vamos procurar fazer o nosso trabalho, já vimos várias situações acontecerem no futebol e focar nos dois jogos restantes para depois saber o que vai acontecer”, disse o atacante.

Falta de sequência

O Remo não conseguiu ter três vitórias seguidas na Série C. A falta de uma sequência positiva de resultados distanciou a equipe da classificação, mas o atacante ´´Elton ainda confia em uma passagem de fase.

“A Série C é um campeonato difícil, sabíamos que a terceira vitória seria importante para a classificação, mas não ocorreu. Temos consciência de tudo que vem ocorrendo, vamos buscar fazer os seis pontos e tentar a classificação”, comentou

Marcelo Cabo

Élton não atuou com o técnico Marcelo Cabo no Remo, mas o atacante garante que, o conhecimento do treinador, que comandou o Leão nos cinco primeiros meses do ano, pode ser um trunfo para o CSA, mas o foco do Remo é passar por cima disso e voltar a fazer um jogo consistente longe de casa.

“[O fato do Marcelo Cabo ter treinado o Remo nesse ano] conta, ele conhece alguns jogadores, trabalhou com eles aqui. Temos que nos superar, é uma semana importante, vamos trabalhar bastante, firme para buscar esses três pontos”, projetou.

Pressão

Adversário do Remo, o CSA-AL vive um momento complicado na competição, com pressão renúncia de presidente, torcida protestando. Para Élton, a situação em do Remo de ter que fazer contas para se classificar e se livrar do rebaixamento, não é diferente e afirmou que pela tradição, o Leão Azul deveria estar brigando pela ponta da tabela.

Protestos

“Sabemos que a competição é complicada, todos buscam o seu melhor, do outro lado tem pressão e aqui também. O Remo é um clube grande, tínhamos que estar brigando na parte de cima. Vamos buscar a vitória para manter essas chances de classificação”, comentou.

O atacante remista comentou sobre o protesto solitário de um torcedor na chegada da equipe de Manaus. Para Élton, o torcedor está no direito de cobrar da equipe.

“Sim, o torcedor está chateado e também estamos com essa situação. Fomos em Manaus para buscar a vitória, era um jogo importante, esse protesto é normal, já passamos por vários clubes e eles estão no direito. Enquanto tiver chances vamos acreditar”, finalizou.