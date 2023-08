Remo: Pedro Vitor passa por procedimento cirúrgico, após lesão no joelho no Re-Pa

O atacante Pedro Vitor, um dos destaques da temporada do Remo, passou por uma cirurgia no último domingo (6). No clássico Re-Pa da Série C, no último dia 17 de julho, o ponta-direita sofreu uma lesão ligamentar e tem um prazo de recuperação de sete meses. A informação é do canal Chaves Remista. O atleta passou por avaliações desde então.

No fim de julho, o médico do Remo Jean Klay afirmou que o clube não tinha urgência para realizar a cirurgia. No entanto, prazo de recuperação só começa contar a partir da realização do procedimento. A contagem começou apenas no último fim de semana.

Diagnóstico

No dia seguinte à derrota do Remo para o Paysandu, Pedro Vitor foi diagnósticado com a lesão. O clube anunciou que o jogador está fora da temporada 2023, mas sem especificar quando o jogador deve retornar. A ausência de prazos faz parte de um novo protocolo adotado pelo departamento médico remista.

A lesão

A ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) de Pedro Vitor aconteceu ainda na etapa inicial do Re-Pa. O atacante precisou deixar o campo carregado pelos companheiros e com o joelho esquerdo enfaixado. Desde então, os atacantes Ronald e Renanzinho foram usados na função de Pedro Vitor, pelo lado direito do ataque.

Crescimento

Após um período em que chegou a ser criticado pela torcida e até foi opção no banco, Pedro Vitor é um dos destaques da era Ricardo Catalá no Remo. Em 29 jogos, o jogador fez cinco gols, sendo que teve um crescimento no desempenho, especialmente depois das quedas do volante Pablo Roberto, negociado para o futebol português, e do atacante Muriqui.