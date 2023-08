Ex-vice do Remo, Hamilton Gualberto é eleito presidente do TJD-PA até o início de 2025

Em votação unânime por aclamação, o advogado Hamilton Gualberto, ex-vice-presidente do Remo, foi eleito como novo presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA). Essa decisão marca o fim do mandato do atual presidente, Jeff Launder, e dará a Gualberto a liderança no período de 2023 a 2025.

Os procedimentos da sessão inaugural foram iniciados com a apresentação da nova Procuradora Geral do tribunal, a advogada Bruna Braga da Silveira. Em seguida, foram feitos esclarecimentos preliminares, culminando na votação para determinar o formato da eleição - aberta ou secreta. A votação resultou em três membros a favor da eleição aberta (Jeff, Fábio Salgado e Daniel Ribeiro), enquanto os demais auditores optaram pela votação secreta.

Gualberto emergiu como o único candidato à presidência, pronunciando seu desejo de assumir o cargo, o que levou à sua aclamação imediata como o novo líder do TJD-PA. Quanto ao cargo de vice-presidente, duas candidaturas disputaram a posição, sendo que o advogado Rodolfo Cirino foi eleito vitorioso com cinco votos, superando os quatro votos do ex-Procurador do TJD, Daniel Ribeiro Junior.

A cerimônia de posse será realizada no auditório da própria FPF, atendendo a uma solicitação de Hamilton Gualberto, com a data a ser definida posteriormente por Jeff Launder, cujo mandato se encerra no dia 31 deste mês.