Remo x Manaus: Leão leva vantagem no histórico de confrontos; veja números

Para manter a sequência de resultados positivos na Série C, o Remo visita, no domingo (13), o Manaus pela 17ª rodada do torneio. Caso conquiste mais uma vitória, o Leão se livra de vez do risco de rebaixamento à Quarta Divisão e entra na disputa por uma vaga na próxima fase da Terceirona. Para os mais supersticiosos, o bom retrospecto diante do rival pode ser um bom sinal para a equipe.

Leão e Gavião se enfrentaram nove vezes na história, com o Remo levando vantagem no confronto. Segundo levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Time de Periçá venceu quatro duelos. Outros quatro terminaram empatados e dois com vitória do Manaus.

Os amazonenses, inclusive, venceram o último confronto entre as equipes. Em partida válida pela segunda rodada da Série C de 2022, o Gavião bateu o Remo por 1 a 0, em partida disputada na Arena da Amazônia.

Por outro lado, as duas últimas vitórias azulinas no confronto foram acachapantes. Pela Copa Verde de 2020, o Leão venceu o Gavião por 6 a 2, em partida disputada no Mangueirão, fechado por conta da pandemia de Covid-19. Já com o retorno do público, em 2021, o Time de Periçá aplicou outra goleada, desta vez um pouco menor, no Baenão, de 3 a 0. O jogo também valeu pela Copa Verde.

Confira os números

Manaus 2 x 0 Remo - Copa Verde de 2018

Remo 1 x 1 Manaus - Copa Verde de 2018

Remo 1 x 0 Manaus - Série C de 2020

Manaus 0 x 2 Remo - Série C de 2020

Manaus 1 x 1 Remo - Copa Verde de 2020

Remo 6 x 2 Manaus - Copa Verde de 2020

Manaus 1 x 1 Remo - Copa Verde de 2021

Remo 3 x 0 Manaus - Copa Verde de 2021

Manaus 1 x 0 Remo - Série C de 2022



Total: 9 partidas

Vitórias do Remo: 4

Empates: 3

Vitórias do Manaus: 2



Gols marcados totais: 23

Gols do Remo: 15

Gols do Manaus: 8

Transmissão

Remo e Manaus jogam na tarde de domingo (13), às 16h, no Estádio da Colina, pela Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.