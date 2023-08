Re-Pa da final da Copa Pará Sub-17 termina em pancadaria e título do Paysandu; vídeo

A final da Copa Pará Sub-17 terminou em pancadaria na manhã desta segunda-feira (7). Após o final do jogo, que terminou com vitória do Paysandu sobre o Remo por 1 a 0, na Curuzu, jogadores de ambas as equipes trocaram socos e pontapés no gramado.

De acordo com as imagens da transmissão do jogo, feitas pela Papão TV, a confusão no banco de reservas do Remo. Por conta das agressões, o jogador Bruno, do Paysandu, se machucou e deixou o estádio sangrando. Acompanhe:

O gol da vitória bicolor ocorreu nos acréscimos. Além disso, durante o jogo, o Remo reclamou de um possível pênalti, que não foi marcado pela arbitragem. O lance gerou bastante indignação por parte dos atletas azulinos.

Apesar do título da Copa Pará Sub-17 ter ficado com o Paysandu, tanto o Bicola quanto o Remo se garantiram nas semifinais da Super Copa Pará da categoria, que começa na próxima sexta-feira (11). O torneio vai reunir os melhores times de todas as regiões do estado.