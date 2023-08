'Vamos passar a semana respirando o Manaus', avisa atacante do Remo sobre duelo pela Série C

Depois de deixar a zona de rebaixamento da Série C, ao vencer os últimos dois jogos realizados em Belém, o Clube do Remo terá agora dois compromissos fora de casa, com a obrigação de pontuar para ascender ao grupo dos oito primeiros colocados que passam à próxima fase da competição. No próximo domingo (13), Manaus e Remo jogam a partir das 16 horas, no estádio da Colina, na capital amazonense.

O duelo é válido pela 17ª rodada da competição. O Clube do Remo, que até três rodadas atrás estava na zona de rebaixamento, hoje está em 13º, com 20 pontos, distante apenas três do oitavo colocado. Para o atacante Jean Silva, o clube vive um bom momento e precisa manter a sequência também fora de casa. "Essas duas vitórias foram muito importantes. Viemos de quatro jogos sem vencer, mesmo sendo bons jogos. Agora a gente conseguiu um bom jogo e a vitória. Isso é bom para o clube", afirma.

O adversário da vez ocupa o 16º lugar na tábua classificatória, com 17 pontos. Para o atacante, o único foco possível do clube precisa ser na decisão deste final de semana. "Vamos jogar jogo a jogo. Não tem como pensar no CSA e sim primeiro no Manus. Agora é passar a semana toda respirando Manaus, pensando neles para fazer um grande jogo lá fora. Nossa final é sábado. O que acontece a partir daí é outra coisa, pois não controlamos o resultado dos outros times. Vamos procurar fazer o nosso papel e correr atrás dos três pontos".

Jean retornou ao time nas últimas três partidas, depois de passar outras três fora. O jogador cometeu um erro no duelo contra o Figueirense, pela pela 10ª rodada, que custou ao time a terceira vitória seguida, se tornando imediatamente alvo de críticas. Depois disso, o técnico Ricardo Catalá resolveu "blindar" o atleta e permitiu o retorno nos últimos jogos. Dos momentos de pressão, no entanto, ele garante ter extraído o melhor.

"Eu passei por momentos difíceis, mas tive o apoio de todo mundo, recebi o carinho dos meus companheiros, comissão técnica, torcida. Eu sabia que a galera acreditava em mim, só faltava eu acreditar. Então tive ajuda, procurei, busquei. Aprendi muito com os meus erros, muito mais do que com os acertos. Agora estou em minha melhor forma física, técnica e mental. Temos que aprender com a vida, aprender com o que vivemos para ficarmos mais fortes. Podemos ser esse time que ataca o tempo inteiro e é isso que eu quero", finaliza.